Рифат Сабитов рассказал о приоритетах и итогах деятельности комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций

«Мы призывали органы власти обратить внимание на фактическое отсутствие правового регулирования интернет-пространства, беззащитность пользователей, несоблюдение базовых требований российского законодательства, и были услышаны», — поделился он.

«Собственные цифровые продукты и решения — основа нашей безопасности и суверенитета. Здесь мы можем защитить пользователя, удовлетворить его потребность в качественном информационном продукте, безопасном контенте».

«С участием лидеров общественного мнения мы активно обсуждали блогинг как новый вид журналистики, новую отрасль медиаиндустрии, возможности ее стандартизации, регулирования, этики и сделали значительные шаги вперед — введены ОКВЭДы на блогерскую деятельность», — напомнил Рифат Сабитов.

«В целом работы проделано много, а предстоит еще больше — медиасреда подвижна и всеобъемлюща. Наша задача — чтобы она служила интересам государственной политики, национальной безопасности и суверенитета, поэтому ОП РФ продолжит быть площадкой для выстраивание суверенной системы информационной безопасности страны», — уверен председатель комиссии.

Председатель комиссии, заместитель председателя Общественного совета при Минцифры России, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов отметил, что Комиссия ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций стала экспертной площадкой, где обсуждались актуальные проблемы и социальные угрозы, с особой остротой проявившиеся в связи с проведением специальной военной операции (СВО). Это в первую очередь недружественные действия иностранных ИТ-корпораций в отношении российских пользователей, использование ресурсов популярных зарубежных развлекательных, образовательных и коммуникационных онлайн-сервисов для манипулирования аудиторией, запугивания, дезинформирования, а часто — вовлечения в противозаконную деятельность и мошенничество, пояснил Рифат Сабитов.Эксперт рассказал, что много внимания уделяется популяризации, поддержке и продвижению российских платформ:Рифат Сабитов подчеркнул, что в партнерстве с органами законодательной власти, в первую очередь Комитетом Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, Комитетом Госдумы по экономической политике, Минцифры России, представителями отрасли, был предложен целый комплекс мер, ставших основой правовой системы Рунета. Также комиссия Общественной палаты активно взаимодействует с Союзом журналистов России и профильными учебными заведениями для совершенствования профессионального журналистского образования и его адаптации к технологическим и правовым изменениям медиа среды. Кроме того, Рифат Сабитов обратил внимание на работу по легализации и интеграции в российское медийное пространство представителей блогерского сообщества, неформальных лидеров общественного мнения, инфлюенсеров. Такая работа велась в том числе в рамках Координационного совета коммуникационной индустрии при ОП РФ, который он возглавляет шесть лет.В ходе деятельности восьмого состава ОП РФ координационным советом были разработаны ключевые отраслевые документы (классификатор коммуникационной деятельности, этическая хартия и др.), проводятся ежегодные исследования рынка. Как отметил Рифат Сабитов, коммуникационная отрасль объединяет девять индустрий, при этом две из них (реклама и связи с общественностью) при поддержке корсовета включены в закон о развитии креативных индустрий. Координационный совет также инициировал формирование в стране группы научных специальностей «Коммуникационные науки», добавил он.