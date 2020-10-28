Правоохранительные органы Кабардино-Балкарии выясняют обстоятельства ДТП в Баксане





Как сообщили в пресс-службе МВД, авария случилась вчера вечером. 28-летний житель Баксанского района, двигаясь за рулем «Лады Приоры» по улице Защитников, сбил троих детей и 39-летнюю женщину. Все они с травмами доставлены в стационары. Женщина в состоянии средней тяжести находится в Баксанской центральной клинической больнице. 12-летнего подростка с открытым переломом кости правой голени определили в РДКБ. Еще двое детей – оба 2011 года рождения — в крайне тяжелом состоянии под наблюдением нейрохирургов РКБ. Ситуацию на контроле держит министр здравоохранения республики. По факту самой аварии проводится проверка, выясняются причины.