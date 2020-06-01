Подарки к Международному дню защиты детей

Представители администраций районов Кабардино-Балкарии и общественники поздравили ребят с Международным днем защиты детей

В Баксанском районе КБР больше 80 детей с ограничениями по здоровью получили наборы продуктов, праздничные торты и денежную помощь. В акции участвовали меценаты и представители предприятий муниципалитета. Помощь оказали также 40 многодетным семьям. Им тоже передали продовольственные наборы.

В Майском районе представители администрации муниципалитета совместно с единороссами посетили семьи, в которых – от 3 до 9 детей, а также родителей, которые воспитывают ребят с ограниченными возможностями здоровья. В честь праздника им вручили игрушки, сладости и мороженое. В Зольском районе больше 600 продуктовых наборов доставят в эти дни семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Активисты Общероссийского народного фронта тоже поздравили многодетных и малообеспеченных граждан с Международным Днем защиты детей. 30 семей, живущих в Нальчике, получили продукты и канцелярские товары, которые собрали неравнодушные жители республики в ходе акции «Мы вместе».