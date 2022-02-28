home
Главная
>
Новости
>
Поисковики отряда им. 115-й кавдивизии нашли останки трех солдат Красной армии

Поисковики отряда им. 115-й кавдивизии нашли останки трех солдат Красной армии

28.02.2022 | 14:11
На окраине Верхнего Курпа обнаружены останки красноармейцев, которые погибли здесь во времена Великой Отечественной. Нашли их представители Нальчикского поискового отряда им. 115 кавдивизии и сотрудники Верхне-Курпского природного заказника. Выяснилось, что это останки бойцов, погибших в 42-м в ходе Моздок-Малгобекской оборонительной операции. Текст на найденном портсигаре свидетельствует, что один из них мог являться военнослужащим по фамилии Осипов. Находки, в том числе взрывоопасные предметы, передали сотрудникам Следственного комитета и полицейским. Торжественное захоронение состоится после проведения всех необходимых процедур, сообщили активисты Нальчикского поискового отряда.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных