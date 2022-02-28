Поисковики отряда им. 115-й кавдивизии нашли останки трех солдат Красной армии

На окраине Верхнего Курпа обнаружены останки красноармейцев, которые погибли здесь во времена Великой Отечественной. Нашли их представители Нальчикского поискового отряда им. 115 кавдивизии и сотрудники Верхне-Курпского природного заказника. Выяснилось, что это останки бойцов, погибших в 42-м в ходе Моздок-Малгобекской оборонительной операции. Текст на найденном портсигаре свидетельствует, что один из них мог являться военнослужащим по фамилии Осипов. Находки, в том числе взрывоопасные предметы, передали сотрудникам Следственного комитета и полицейским. Торжественное захоронение состоится после проведения всех необходимых процедур, сообщили активисты Нальчикского поискового отряда.