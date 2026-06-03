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Казбек Коков выразил соболезнования родным и близким погибших в Енакиево

Казбек Коков выразил соболезнования родным и близким погибших в Енакиево

03.06.2026 | 14:09
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в результате атаки беспилотника на гражданский автобус в городе Енакиево. Сегодня утром в Енакиево беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Москва — Симферополь». По предварительным данным, погибли семь мирных жителей. Ещё 11 человек получили ранения. Данные о погибших и раненых уточняются. «Преступный киевский режим продолжает совершать бесчеловечные террористические действия, которым нет никаких оправданий» - сказал Казбек Коков. Глава республики от имени всех жителей Кабардино-Балкарии и от себя лично пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
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