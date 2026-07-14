Кабардино-Балкария вошла в десятку лидеров рейтинга поддержки экспортеров

Кабардино-Балкария заняла десятое место в общероссийском рейтинге и стала второй в СКФО по эффективности внедрения инструментов для поддержки экспортеров. Итоги за первое полугодие подвели эксперты Российского экспортного центра. Высокие позиции республика получила благодаря успешному внедрению профильного стандарта.
Эта система включает в себя 15 механизмов, которые помогают местным компаниям и предприятиям выходить на зарубежные рынки. В их числе – стратегическое планирование, подготовка профильных кадров, предоставление финансовой поддержки бизнесу и продвижение кавказских брендов на международных площадках.
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