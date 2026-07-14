Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Кабардино-Балкария вошла в десятку лидеров рейтинга поддержки экспортеров

Кабардино-Балкария вошла в десятку лидеров рейтинга поддержки экспортеров

14.07.2026 | 12:30
Кабардино-Балкария заняла десятое место в общероссийском рейтинге и стала второй в СКФО по эффективности внедрения инструментов для поддержки экспортеров. Итоги за первое полугодие подвели эксперты Российского экспортного центра. Высокие позиции республика получила благодаря успешному внедрению профильного стандарта. Эта система включает в себя 15 механизмов, которые помогают местным компаниям и предприятиям выходить на зарубежные рынки. В их числе – стратегическое планирование, подготовка профильных кадров, предоставление финансовой поддержки бизнесу и продвижение кавказских брендов на международных площадках.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных