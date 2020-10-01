Экспорт – на полтора миллиона долларов с начала этого года





Информацию о поставках за рубеж продукции из Кабардино-Балкарии распространило региональное Минэкономразвитие. Договоров с зарубежными партнерами в нынешнем году заключили семь. Товары отправляли в Армению, Грузию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, а также в Турцию. В основном это зерно кукурузы, сладости и напитки плюс немного крахмала, спирта, комбикормов и консервированных овощей. В 2020-м предприниматели республики участвовали в международных выставках в Москве, Берлине и в Объединенных Арабских Эмиратах. А в сентябре продовольствие из Кабардино-Балкарии начали продавать на всемирной электронной площадке «Амазон». Если позволит ситуация с коронавирусом, местные бизнесмены заявят о себе еще на нескольких форумах этого года в России и странах ближнего зарубежья.