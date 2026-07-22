Госдума приняла закон о расширении перечня нарушений для иностранцев

За участие в несанкционированных митингах, дискредитацию вооруженных сил, призывы к санкционному давлению на Россию и ее граждан, публичные призывы к действиям, которые нарушают территориальную целостность станы и не только… Госдума приняла в окончательном чтении закон о расширении оснований для выдворения иностранцев. Перечень с 22-х статей увеличили до 45.
В новый список также вошли неподчинение сотруднику полиции или пограничнику, мелкое хулиганство, пропаганда экстремистской или нацисткой символики, производство и распространение экстремистских материалов, использование аудиовизуальных сервисов для распространения призывов к терроризму, злоупотребление свободой СМИ. Депортация будет ожидать иностранцев за несоблюдение требований режима ЧС, КТО или военного положения, стрельбу в неположенных местах, создание помех движению транспорта.
Также увеличиваются штрафы за отдельные правонарушения, в том числе за неправомерные пересечение границы, въезд и режим пребывания в стране, незаконную работу гастарбайтеров. Так же ужесточили ответственность за ложные сведения при миграционном учете.
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