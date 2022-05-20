home
Главная
>
Новости
>
Делегация из КБР участвует в Международном экономическом саммите "Россия – исламский мир: KazanSummit-2022”

Делегация из КБР участвует в Международном экономическом саммите "Россия – исламский мир: KazanSummit-2022”

20.05.2022 | 15:52
В Татарстане сегодня проходит заседание Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» и 13-ый Международный экономический саммит «Россия – исламский мир: KazanSummit-2022». Участвует и делегация из Кабардино-Балкарии. Возглавляет ее Глава республики Казбек Коков. Основная тема заседания Группы – роль богатого многовекового опыта нашей страны в сохранении этнокультурного многообразия, межнационального и межконфессионального согласия, взаимопонимания и доверия. Все это является залогом единства народа России, его общегражданской идентичности. В Казань прибыли представители десятков стран. В этом году саммит и другие мероприятия посвятили знаменательной дате – 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных