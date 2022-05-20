Делегация из КБР участвует в Международном экономическом саммите "Россия – исламский мир: KazanSummit-2022”

В Татарстане сегодня проходит заседание Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» и 13-ый Международный экономический саммит «Россия – исламский мир: KazanSummit-2022». Участвует и делегация из Кабардино-Балкарии. Возглавляет ее Глава республики Казбек Коков. Основная тема заседания Группы – роль богатого многовекового опыта нашей страны в сохранении этнокультурного многообразия, межнационального и межконфессионального согласия, взаимопонимания и доверия. Все это является залогом единства народа России, его общегражданской идентичности. В Казань прибыли представители десятков стран. В этом году саммит и другие мероприятия посвятили знаменательной дате – 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.