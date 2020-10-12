ВЕСТИ. РОССИЯ 24 – 2020.10.12

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.10.12

— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек ирагъэц1ыхуащ Урысейм и банк нэхъыщхьэм и къудамэу ди республикэм щы1э лъэпкъ банкым и унафэщ1у …

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Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.10.12

— Казбек Коков эл мюлкде ишлегенлени байрамлары бла алгъышлагъанды

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Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.10.12

— Кабардино-Балкария дополнительно получит более 1,6 миллиардов рублей на выплату детских пособий

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