Вести. Россия 24 – 2020.06.09

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab – 2020.06.09

— КъБ-м короновирусым земыгъэубгъунымк1э щы1э Оперативнэ штабым хъыбар дызэригъащ1эмк1э дыгъуэсэрей бжыгъэм иджыри 75 къыхэхъуащ.

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 bal – 2020.06.09

— Республиканы башчысыны указы бла социальный бёлюмде ишлегенле къырал саугъагъа тийиншли болгъандыла.

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 rus – 2020.06.09

— В СКФО выздоровели более 65 % пациентов с подтверждённым COVID-19.

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