Вести. Россия 24 – 2020.06.09
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Радио КБР 15.00 kab – 2020.06.09
— КъБ-м короновирусым земыгъэубгъунымк1э щы1э Оперативнэ штабым хъыбар дызэригъащ1эмк1э дыгъуэсэрей бжыгъэм иджыри 75 къыхэхъуащ.
Радио КБР 15.00 bal – 2020.06.09
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