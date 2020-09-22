Вести Кабардино-Балкария — 2020.09.22 21:05

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2020.09.22

— К1уэк1уэ Казбек Оперативнэ штабым хэтхэм нобэ я1ущ1ащ

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.09.22

— Бюгюн Казбек Коков видеоконференция халда РФ-ны ич ишлерини министри Владимир Колокольцев бардыргъан кенгешге къатышханды

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.09.22

— Глава КБР принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета

Подробнее