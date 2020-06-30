Вести Кабардино-Балкария – 2020.06.30 21:05
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Радио КБР 18.00 kab – 2020.06.30
— Пщэдей июлым и 1-м Конституцэм зэхъуэк1ыныгъэ хэлъхьэным теухуа 1э 1этыр ек1уэк1ынущ.
Радио КБР 18.00 bal – 2020.06.30
— Казбек Коков онлайн халда регионну экономика министири Рахайланы Борис бла тюбешгенди.
Радио КБР 18.00 rus – 2020.06.30
— В стране завтра пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ (Н. БЕСПАЛОВА).
Радио КБР 15.00 kab – 2020.06.30
— Пщэдей июлым и 1-м Конституцэм зэхъуэк1ыныгъэ хэлъхьэным теухуа 1э 1этыр ек1уэк1ынущ.