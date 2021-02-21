МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ – 2021.02.21

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Радио КБР 18.00 bal – 2021.02.20

— Коронавирусдан ауругъанлагъа багъыуда жангы амал хайырланып башларыкъдыла

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Радио КБР 18.00 rus – 2021.02.20

— В республике продолжается массовая вакцинация населения

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Радио КБР 15.00 bal – 2021.02.20

— Республиканы башчысы Эльбрус районда болгъанды

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