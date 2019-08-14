«Винил-кафе» rus – 2019.08.14

Поделиться:

Radio
Радио

«В НАРОДЕ ГОВОРЯТ» rus – 2019.08.14

— O происхождении пословицы «Семеро одного не ждут»; о свадебных обрядах славян и черкесов.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2019.08.14

— КъБ-м и 1этащхьэм и къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек щ1эныгъэл1 щ1алэгъуалэм я1ущ1ащ

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2019.08.14

— Казбек Коков машукчула бла тюбешгенди

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2019.08.14

— В КБР идет подготовка избирательных участков к выборам парламента республики

Подробнее