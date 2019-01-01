Радио КБР 18.00 rus — 2019.11.20
— Сегодня состоялись публичные слушания республиканского бюджета на 2020 год. (ЗАПИСЬ: Б.Рахаев, и.о. министра экономического развития КБР).
— Делегация КБР представит республику на Международном туристском форуме «SIFT-2019».
— В КБГАУ говорили о проблемах межэтнических отношений. (ЗАПИСЬ: Б.Паштов, председатель Комитета Парламента КБР по культуре, развитию институтов гражданского общества и СМИ).
— Финалисты регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» отстаивают честь КБР в Москве. (ЗАПИСЬ: С.Курашева, руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс»).

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Радио КБР 18.00 kab — 2019.11.20

— Республикэм Парламентым и зэ1ущ1э.

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Радио КБР 18.00 bal — 2019.11.20

— Бюгюн КъМ-ны парламентинде келир жылгъа бюджетни сюзгендиле.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2019.11.20

— Сегодня состоялись публичные слушания республиканского бюджета на 2020 год.

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