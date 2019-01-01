Радио КБР 18.00 rus — 2019.11.20

— Сегодня состоялись публичные слушания республиканского бюджета на 2020 год.(ЗАПИСЬ: Б.Рахаев, и.о. министра экономического развития КБР).— Делегация КБР представит республику на Международном туристском форуме «SIFT-2019».— В КБГАУ говорили о проблемах межэтнических отношений. (ЗАПИСЬ: Б.Паштов, председатель Комитета Парламента КБР по культуре, развитию институтов гражданского общества и СМИ).— Финалисты регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» отстаивают честь КБР в Москве. (ЗАПИСЬ: С.Курашева, руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс»).