Радио КБР 18.00 rus — 2019.07.30

— 7 млрд рублей получит КБР в рамках пилотного проекта по борьбе с бедностью.— Власти КБР закупят лекарства для льготников.— Сегодня в КБР проходит Международный форум черкесской молодёжи и студенчества в Российской Федерации.( Президент МЧА Х. Сохроков.)— В МВД республики в эти минуты обсуждают результаты работы по профилактике и пресечению незаконного оборота наркотических средств.( Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России по КБР К.Шаповаленко).— В сельском поселении Атажукино в этом году появится Дом культуры. (Пресс-секретарь администрации Баксанского муниципального района :Л.Улимбашева.)