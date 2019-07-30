Радио КБР 18.00 rus — 2019.07.30
— 7 млрд рублей получит КБР в рамках пилотного проекта по борьбе с бедностью.
— Власти КБР закупят лекарства для льготников.
— Сегодня в КБР проходит Международный форум черкесской молодёжи и студенчества в Российской Федерации.( Президент МЧА Х. Сохроков.)
— В МВД республики в эти минуты обсуждают результаты работы по профилактике и пресечению незаконного оборота наркотических средств.( Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России по КБР К.Шаповаленко).
— В сельском поселении Атажукино в этом году появится Дом культуры. (Пресс-секретарь администрации Баксанского муниципального района :Л.Улимбашева.)