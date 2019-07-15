Радио КБР 18.00 rus — 2019.07.15
— Профилактическая акция «Прозрачное стекло» проходит на дорогах республики (Государственный инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР И.Алчагирова.)
— В Прохладном благоустраивают общественные территории.
— В КБР восстанавливают участок автодороги пострадавший от непогоды.
— Стартовал прием заявок на Международный молодёжный фестиваль «Русский Бас».
— В КБР стартовал второй этап реализации образовательного проекта «Школа безопасности-2019» (Руководитель проекта «Школа безопасности» КБР :Т. Мокаев.).