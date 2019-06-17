Радио КБР 18.00 rus — 2019.06.17
— Показателями эффективности работы органов власти республики должны стать реальные результаты.
— В КБР начался капитальный ремонт дороги Урвань-Уштулу.
— В рейтинге благосостояния российских семей КБР на 85-м месте.
— Сегодня Начальник Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Михаил Надёжин провел приём граждан в приемной Президента Российской Федерации в КБР (Пресс-секретарь ГУ МЧС России по КБР :А.Гулиева.)
— Торжественная церемония гашения почтовой марки с изображением заслуженного тренера России, мастера спорта Сефа Нирова прошла сегодня в Нальчике.