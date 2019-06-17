Радио КБР 18.00 rus — 2019.06.17
— Показателями эффективности работы органов власти республики должны стать реальные результаты.
— В КБР начался капитальный ремонт дороги Урвань-Уштулу.
— В рейтинге благосостояния российских семей КБР на 85-м месте.
— Сегодня Начальник Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Михаил Надёжин провел приём граждан в приемной Президента Российской Федерации в КБР (Пресс-секретарь ГУ МЧС России по КБР :А.Гулиева.)
— Торжественная церемония гашения почтовой марки с изображением заслуженного тренера России, мастера спорта Сефа Нирова прошла сегодня в Нальчике.

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Радио КБР 18.00 kab — 2019.06.17

— КъБ-м и 1этащхьэм и къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек республикэм и Правительствэм хэтхэм, ведомствэхэм я унафэщ1хэм зэ1ущ1э убгъуа ядригъэк1уэк1ащ.

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Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2019.06.17

— Энергетикле 5-айгъа кёрюмдюлени чыгъаргъандыла.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2019.06.17

— Показателями эффективности работы органов власти республики должны стать реальные результаты.

Подробнее