Радио КБР 18.00 rus — 2019.06.17

— Показателями эффективности работы органов власти республики должны стать реальные результаты.— В КБР начался капитальный ремонт дороги Урвань-Уштулу.— В рейтинге благосостояния российских семей КБР на 85-м месте.— Сегодня Начальник Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Михаил Надёжин провел приём граждан в приемной Президента Российской Федерации в КБР (Пресс-секретарь ГУ МЧС России по КБР :А.Гулиева.)— Торжественная церемония гашения почтовой марки с изображением заслуженного тренера России, мастера спорта Сефа Нирова прошла сегодня в Нальчике.