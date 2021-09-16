Радио КБР 18.00 rus – 2021.09.16

— Глава КБР Казбек Коков выступил обращением в преддверии выборов депутатов. (КАЗБЕК КОКОВ — Глава КБР)— Глава КБР Казбек Коков выступил с докладом на III Международной выставке-конгрессе технологий PROЯблоко 2021— Кабардино-Балкария получила 200 миллионов рублей на дорожное строительство.— Глава республики отметил успехи в реализации национальных проектов.— 1-я поликлиника Нальчика открыла мобильный прививочный пункт на базе республиканского аллерго центра. (МАДИНА ШОГЕНОВА — главный врач Аллергологического Центра КБР).