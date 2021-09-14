Радио КБР 18.00 rus – 2021.09.14

— Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков наградил Олимпийсую чемпионку Марию Лацискене-Кучину орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарией».(запись- КАЗБЕК КОКОВ- Глава КБР), (запись- МАРИЯ ЛАЦИСКЕНЕ- Олимпийская чемпионка Токио, чемпионка мира).— В Кабардино-Балкарском государственном университете традиционно отметили день самой современной и востребованной во всем мире профессии – День программиста.(запись-ТАТЬЯНА ХАШИРОВА- зав.кафедрой информационных технологий и информационной безопасности КБГУ).