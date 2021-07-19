Радио КБР 18.00 rus – 2021.07.19

— Правительство РФ утвердило правила выплат на детей к началу учебного года (ЗАПИСЬ: Михаил Битоков)— Завтра в республике будет нерабочий день, в связи с обращением Духовного управления мусульман КБР по случаю праздника Курбан-байрам (ЗАПИСЬ: Хазретали Дзасежев).— На территории рынка в Баксане работает мобильный пункт вакцинации (ЗАПИСЬ: Аслан Карданов).— Синоптики прогнозируют жару до 38 градусов и повышенную пожароопасность в Кабардино-Балкарской Республике в ближайшие три дня (ЗАПИСЬ: Кантемир Беров).