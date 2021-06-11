Радио КБР 18.00 rus – 2021.06.11

— Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федерального казначейства Александром Демидовым(ЗАПИСЬ: Казбек Коков).— Сегодня в Кабардино-Балкарии стартует Всероссийский фестиваль любителей внедорожной езды.— Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам.— Госавтоинспекция республики сегодня проводит профилактический рейд «Нетрезвый водитель» (ЗАПИСЬ:Алла Моторова).