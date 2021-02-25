Радио КБР 18.00 rus – 2021.02.25

— 880 млн рублей получат промышленные предприятия Кабардино-Балкарии— Минздрав КБР ответил на обвинения в «нестерильности» вакцинации в передвижных пунктах.— 73 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— МЧС КБР приступило к штабной тренировке. (ЗАПИСЬ: К.Беров, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР).