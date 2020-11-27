Радио КБР 18.00 rus – 2020.11.27

— 92 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ:И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— Бюджетникам КБР повысят заработную плату.— Сегодня многодетные семьи КБР получили государственные награды. (ЗАПИСЬ: К.Коков, глава КБР).— Жители КБР оплачивает услуги ЖКХ дистанционно. (ЗАПИСЬ: А.Кашежев, начальник нальчикского отделения АО «Каббалкэнерго»).