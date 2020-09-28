Радио КБР 18.00 rus – 2020.09.28

— 42 новых случая заражения коронавирусом выявлено в КБР за минувшие сутки. (Сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции С. Балаева.).— Государственный симфонический оркестр «Таврический» представил в Нальчике программу «Черкесский альбом». (Главный дирижёр государственного симфонического оркестра «Таврический» М. Голиков.)— Сегодня — День национального адыгского (черкесского) костюма(Модельер М.Хацукова.)— Кабардино-Балкарской Республики выделили около 22 млн рублей для местных школ.