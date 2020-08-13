Радио КБР 18.00 rus – 2020.08.13

— Сегодня в Нальчике начался семинар-тренинг для медиков.(ЗАПИСЬ: Ю.Баланова, ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний ФГБУ НМИЦ Профилактической медицины Минздрава РФ).— Сегодня стартовал второй республиканский форум серебряных волонтеров. (ЗАПИСЬ: Н.Емузова, председатель Комитета Парламента КБР по образованию, науке и делам молодежи).— 16 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: С.Балаева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— В КБР вновь прогнозируются сильные дожди. (ЗАПИСЬ: К.Беров, главный специалист по пропаганде и связям с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР).