Радио КБР 18.00 rus – 2020.07.13

— В России за сутки выявили 6 635 заразившихся коронавирусом. ( Сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции И. Андреева.)— Кабардино-Балкария на выплату увеличенных отпускных медработникам получит порядка 20 млн рублей.— Пенсионный фонд продлил до конца июля упрощённый порядок оформления пенсий и социальных выплат.(Руководитель пресс-службы ГУ ОПФР по КБР М.Битоков.)