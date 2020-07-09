Радио КБР 18.00 rus – 2020.07.09

— 45 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: С.Балаева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— КБР готовится к очередному послаблению ограничительных мер. (ЗАПИСЬ: Л.Шомахова, помощник министра здравоохранения КБР).— В КБР установлен прожиточный минимум на 1 квартал этого года.— Краснодарское «Адыгэ хасэ» добилось демонтажа памятника русским солдатам В Сочи.