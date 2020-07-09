Радио КБР 18.00 rus – 2020.07.09
— 45 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: С.Балаева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).
— КБР готовится к очередному послаблению ограничительных мер. (ЗАПИСЬ: Л.Шомахова, помощник министра здравоохранения КБР).
— В КБР установлен прожиточный минимум на 1 квартал этого года.
— Краснодарское «Адыгэ хасэ» добилось демонтажа памятника русским солдатам В Сочи.

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.07.09

— Адыр-Су аузым деж зи щхьэм фэбжь игъуэта Мэзкуу щыщ альпинистым и къегъэлак1уэ яут1ыпщащ 1уащхьэмахуэ къэлъыхъуак1уэ-къегъэлак1уэ отрядым хэтхэр

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Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.07.09

— Коронавирусха къажау Оператив штабны кезиулю жыйылыуу болгъанды

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