Радио КБР 18.00 rus – 2020.07.03

— Министр промышленности и торговли России прибыл в КБР с рабочим визитом.(ЗАПИСЬ: Д.Мантуров, министр промышленности и торговли РФ).— 48 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: С.Балаева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— Больничные для граждан КБР вновь продлены. (ЗАПИСЬ: М.Махова, руководитель пресс-службы ФОМС по КБР).— В Кабардино-Балкарии убирают зерновые культуры.