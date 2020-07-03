Радио КБР 18.00 rus – 2020.07.03
— Министр промышленности и торговли России прибыл в КБР с рабочим визитом. (ЗАПИСЬ: Д.Мантуров, министр промышленности и торговли РФ).
— 48 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: С.Балаева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).
— Больничные для граждан КБР вновь продлены. (ЗАПИСЬ: М.Махова, руководитель пресс-службы ФОМС по КБР).
— В Кабардино-Балкарии убирают зерновые культуры.