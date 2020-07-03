Радио КБР 18.00 rus – 2020.07.03
— Министр промышленности и торговли России прибыл в КБР с рабочим визитом. (ЗАПИСЬ: Д.Мантуров, министр промышленности и торговли РФ).
— 48 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: С.Балаева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).
— Больничные для граждан КБР вновь продлены. (ЗАПИСЬ: М.Махова, руководитель пресс-службы ФОМС по КБР).
— В Кабардино-Балкарии убирают зерновые культуры.

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Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2020.07.03

— УФ-м промышленостымрэ сату 1уэхухэмк1э и министр Мантуров Денис лэжьыгъэ 1уэхук1э КъБ-м щы1эщ.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.07.03

— Июль айда 90 жылдан 100 жылгъа дери жашагъан къартланы юбилейлери бла алгъышларыкъдыла.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.07.03

— Министр промышленности и торговли России прибыл в КБР с рабочим визитом.

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