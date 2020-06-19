Радио КБР 18.00 rus – 2020.06.19

— 76 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР.(ЗАПИСЬ: С.Балаева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— В КБР отмечается рост промышленного производства.— Ученые КБР провели первые испытания октокоптера. (ЗАПИСЬ: З.Кантиев, Старший лаборант лаборатории нейрокогнитивных автономных интеллектуальных систем молекулярной селекции и биотехнологий КБНЦ РАН).— Трасса Р-217 «Кавказ» расширится до 4 полос. (ЗАПИСЬ: М.Тхамокова, руководитель пресс-службы Упрдора «Кавказ»)