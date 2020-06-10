Радио КБР 18.00 rus – 2020.06.10

— 77 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР.(ЗАПИСЬ: С.Балаева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— 355 участковых избирательных комиссий откроют в КБР на время всенародного голосования. (ЗАПИСЬ: М.Джаппуев, заместитель руководителя избиркома КБР).— Движение по улице Кирова в Нальчике временно ограничено.— В КБР вновь ожидаются сильные дожди. (ЗАПИСЬ: К.Беров, главный специалист по пропаганде и связям с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР)