Радио КБР 18.00 rus – 2020.06.10
— 77 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: С.Балаева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).
— 355 участковых избирательных комиссий откроют в КБР на время всенародного голосования. (ЗАПИСЬ: М.Джаппуев, заместитель руководителя избиркома КБР).
— Движение по улице Кирова в Нальчике временно ограничено.
— В КБР вновь ожидаются сильные дожди. (ЗАПИСЬ: К.Беров, главный специалист по пропаганде и связям с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР)