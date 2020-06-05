Радио КБР 18.00 rus – 2020.06.05

— 73 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР.(ЗАПИСЬ: С.Балаева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— Голосование по правкам к Конституции в КБР пройдет в традиционном формате.— Сегодня в школах КБР завершился учебный год. (ЗАПИСЬ: Т.Арамисов, руководитель пресс-службы Минпросвещения, науки и по делам молодежи КБР).— Минкульт КБР проводит фестиваль #ЧитаемПушкина.(ЗАПИСЬ: Л.Мафедзова, руководитель пресс-службы Минкульта КБР).