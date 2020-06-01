Радио КБР 18.00 rus – 2020.06.01

— 76 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР.(ЗАПИСЬ: С.Балаева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— Сегодня ПФ приступил к осуществлению ежемесячных выплат на детей. (ЗАПИСЬ: М.Битоков, руководитель пресс-службы ГУ ПФ РФ по КБР).— Сегодня в КБР стартует масштабный флешмоб «Жизнь без наркотиков». (ЗАПИСЬ: И.Макоев, координатор проекта «Стены без наркотиков»).— Приэльбрусье признано одним из самых красивых парков России.