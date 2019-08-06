Радио КБР 18.00 rus – 2019.08.06

— Исполнительная власть в республиках Северного Кавказа признана самой закрытой от общества— С 6 по 8 августа будет ограничено движение общественного и личного транспорта по улице Гагарина.— Власти КБР помогут семье погибшей чемпионки по кикбоксингу Фатимы Жагуповой, которая погибла, спасая подругу во время шторма.— Участники «Эльбрусского кольца» выполнили первые задания армейских соревнований. (ЗАПИСЬ: А.Украинец, главный судья международных армейских игр «Эльбурсское кольцо- 2019»).— Регоператор ТКО в КБР взял на себя расходы по оплате комиссионного сбора за вывоз мусора. (ЗАПИСЬ: В.Галустян, генеральный директор ООО «Экологистика»).