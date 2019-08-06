Радио КБР 18.00 rus – 2019.08.06
— Исполнительная власть в республиках Северного Кавказа признана самой закрытой от общества.
— С 6 по 8 августа будет ограничено движение общественного и личного транспорта по улице Гагарина.
— Власти КБР помогут семье погибшей чемпионки по кикбоксингу Фатимы Жагуповой, которая погибла, спасая подругу во время шторма.
— Участники «Эльбрусского кольца» выполнили первые задания армейских соревнований. (ЗАПИСЬ: А.Украинец, главный судья международных армейских игр «Эльбурсское кольцо- 2019»).
— Регоператор ТКО в КБР взял на себя расходы по оплате комиссионного сбора за вывоз мусора. (ЗАПИСЬ: В.Галустян, генеральный директор ООО «Экологистика»).