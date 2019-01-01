Радио КБР 18.00 kab — 2019.11.20
— Республикэм Парламентым и зэ1ущ1э.
— Налшык къалэ округым и депутат Лу Азэмэт Федерал собранием и деж щы1э Щ1алэгъуалэ Палатэм хагъэхьащ.
— Нобэ сабийхэм я дунейпсо махуэщ.
— Сочи щек1уэк1ыну дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэм КъБ-м и предприятияхэри хэтынущ.
— Мы махуэхэм ди республикэм «Ажалыр щащэр жы1э » зыф1аща 1уэхугъуэр щок1уэк1.
— Налшык щекIуэкI къэрал зэхуаку театр фестивалым хиубыдэу Акъ Мухьэрбэч и цIэр зезыхьэ шэрджэс къэрал драмтеатрым ягъэува спектакльхэр нобэ утыку кърахьэнущ.