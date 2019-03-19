Радио КБР 18.00 kab — 2019.03.18
— КъБ-м и 1этащхьэм и къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек Кърымыр Урысейм къызэрыхыхьэжрэ илъэси 5 зэрырикъумк1э а республикэм и унафэщ1ым ехъуэхъуащ.
— Апрелым и 1-м щегъэжьауэ социальнэ пенсэхэм проценти 2 хагъэхъуэнущ.
— Мартым и 23-м Тэрч районым щэбэт щ1ыхьэху зэрыщек1уэк1ыным теухуа унафэм 1э щ1идзащ а щ1ып1э администрацэм и 1этащхьэ Дадэ Му1эед.
— Хабзэ зэрыхъуам тету псы 1уфэхэр гъэкъэбзэным теухуа 1уэхугъуэ гъатхэ къэс йок1уэк1.
— Спортым теухуауэ.