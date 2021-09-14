Радио КБР 18.00 kab – 2021.09.14

— Токио олимп чемпион щыхъуа дунейпсом щыц1эры1уэ атлетка Ласицкене Мария Правительствэм и унэм щагъэлъэп1ащ.-КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек 1э щ1идзащ токио щек1уэк1а олимп джэгухэм хэта Акименко Михаил КъБ-м и щ1ыхь тхылъыр иратыну унафэм.— Гъэ дызэрытым республикэм и1э социальнэ-экономикэ зыужьыныгъэм теухуауэ КъБм и л1ыщхьэ К1уэк1уэ Казбек Правительствэм хэтхэм зэ1ущ1э ядригъэк1уэк1ащ.— Узхэр эндоскопие 1эмалк1э зэрыбгъэхъужыфынум теухуауэ Налшыч дэт онкодиспансерым щ1эныгъэ-практикэ конференц щек1уэк1ащ.— Сентябрьм и 14м ирихьэл1эу ковид 19 вирусыр япкъырыту иджыри ц1ыху 70 ди республикэм къыщыхагъэк1ащ.— Чэфу рулым дэсхэр къыщыхагъэк1 рейд ирагъэк1уэк1ащ къэрал автоинсекцэм и лэжьак1уэхэм.— Битокъу Владимир триха фильмыр Венецэ кинофестивальм къыщагъэлъэгъуащ.