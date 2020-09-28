Радио КБР 18.00 kab – 2020.09.28

— Сентябрым и 29 урысей псо марафон ек1уэк1ынущ точка роста къэралым и еджап1эхэм къыщызэ1ухынымк1э— «Демография» лъэпкъ проектым ипкъ итк1э Тэрч къалэ сабий сад щаухуэхэр ик1эм нагъэсащ.— Иужьрей жэщ-махуэм КОВИД-19 вирусыр къеуэл1ауэ иджыри ц1ыху 42 къахутащ.— Тавричекский Къэрал симфония оркестрым Налшык къалэ гъэмахуэ театрым концертышхуэ щитащ.— Роспотребнадзорым и къудамэу КъБ-м щы1эм ц1ыхубэм ягу къегъэк1ыж пыхусыхур къапкърымыхьэн щхьэк1э и чэзууэ прививкэхэр ящ1ыну.