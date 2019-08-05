Радио КБР 18.00 kab – 2019.08.05

— КъБ-м и 1этащхьэм и къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек нобэ иригъэк1уэк1а зэ1ущ1эр теухуауэ щытащ республикэмфизкультурэмрэ спортымрэ зегъэужьыным.— Унагъуэ хуэмыщ1ахэм хэхауэ ядэ1эпыкъунымрэ социальнэ контрактымк1э программэр щагъэзэщ1эну щ1ыналъэхэм ящыщщ КъБ-рри.— Республикэм и Парламентым и еханэ зэхуэсыгъуэм хэтыну политпартхэм я пхъэидзэ КъБ-м и Хэхак1уэ комиссэм нобэ иригъэк1уэк1ащ.— Къая-Арты-Суу, апхуэдэуи Герхожаныпсым я щытык1эр зыхуэдэр къапщытащ.— Августым и 9-м щегъэжьауэ и 30 пщ1ондэ Псыхуабэ щек1уэк1ынущ «Мэшыкъуэ2019» Кавказ Ищхъэрэ щ1алэгъуалэ форумыр.