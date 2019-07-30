Радио КБР 15.00 rus — 2019.07.30

— Сегодня в КБР проходит Международный форум черкесской молодёжи и студенчествав Российской Федерации.( Президент МЧА Х. Сохроков.)— В МВД республики в эти минуты обсуждают результаты работы по профилактике и пресечению незаконного оборота наркотических средств.— В сельском поселении Атажукино в этом году появится Дом культуры. (Пресс-секретарь администрации Баксанского муниципального района :Л.Улимбашева.)— В КБР объявлено предупреждение по сильной жаре (А. ГУЛИЕВА).