Радио КБР 15.00 rus — 2019.07.30
— Сегодня в КБР проходит Международный форум черкесской молодёжи и студенчества в Российской Федерации.( Президент МЧА Х. Сохроков.)
— В МВД республики в эти минуты обсуждают результаты работы по профилактике и пресечению незаконного оборота наркотических средств.
— В сельском поселении Атажукино в этом году появится Дом культуры. (Пресс-секретарь администрации Баксанского муниципального района :Л.Улимбашева.)
— В КБР объявлено предупреждение по сильной жаре (А. ГУЛИЕВА).