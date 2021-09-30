Радио КБР 15.00 rus – 2021.09.30
— Глава КБР Казбек Коков подписал указ о присуждении премий
победителям всероссийских и региональных школьных олимпиад.
— Оперативный штаб по КБР напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики от короновируса (ЗАПИСЬ: Изабелла Кучменова).
— Троих пострадавших при столкновении двух легковых автомобилей доставили в больницу.
— С первого сентября прошлого года все школы обеспечили бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов (ЗАПИСЬ: Нафисат Мамбетова).