Радио КБР 15.00 rus – 2021.09.30

— Глава КБР Казбек Коков подписал указ о присуждении премийпобедителям всероссийских и региональных школьных олимпиад.— Оперативный штаб по КБР напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики от короновируса (ЗАПИСЬ: Изабелла Кучменова).— Троих пострадавших при столкновении двух легковых автомобилей доставили в больницу.— С первого сентября прошлого года все школы обеспечили бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов (ЗАПИСЬ: Нафисат Мамбетова).