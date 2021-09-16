Радио КБР 15.00 rus – 2021.09.16
— Глава КБР Казбек Коков выступил с докладом на III Международной выставке-конгрессе технологий PROЯблоко 2021.
— В КБГУ проходит международная конференция по практической медицине.
— Кабардино-Балкария получила 200 миллионов рублей на дорожное строительство.
— В Кабардино-Балкарии сотрудники СОБР провели день открытых дверей для юнармейцев.
— 1-я поликлиника Нальчика открыла мобильный прививочный пункт на базе республиканского аллерго центра. (МАДИНА ШОГЕНОВА- главный врач Аллергологического Центра КБР).

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.09.16

— Сентябрьм и 16м ирихьэл1эу ковид 19 вирусыр япкъырыту иджыри ц1ыху 68 ди республикэм къыщыхагъэк1ащ

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Радио КБР 18.00 bal – 2021.09.16

— Казбек Коков Ставрополь крайда жемиш кёрмючню ишине къатышады

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Радио КБР 18.00 rus – 2021.09.16

— Глава КБР Казбек Коков выступил обращением в преддверии выборов депутатов. (КАЗБЕК КОКОВ — Глава КБР)

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