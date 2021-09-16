Радио КБР 15.00 rus – 2021.09.16

— Глава КБР Казбек Коков выступил с докладом на III Международной выставке-конгрессе технологий PROЯблоко 2021— В КБГУ проходит международная конференция по практической медицине.— Кабардино-Балкария получила 200 миллионов рублей на дорожное строительство.— В Кабардино-Балкарии сотрудники СОБР провели день открытых дверей для юнармейцев.— 1-я поликлиника Нальчика открыла мобильный прививочный пункт на базе республиканского аллерго центра. (МАДИНА ШОГЕНОВА- главный врач Аллергологического Центра КБР).