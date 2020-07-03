Радио КБР 15.00 rus – 2020.07.03

— Более 200 человек ведут поиски подростка в Эльбрусском районе.(ЗАПИСЬ: К.Беров, главный специалист по пропаганде и связям с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР).— Министр промышленности и торговли России прибыл в КБР с рабочим визитом.— Сегодня в КБР начался основной период сдачи ЕГЭ. (ЗАПИСЬ: О.Дышекова, заведующая сектором мониторинга качества образования и аттестации обучающихся минпросвещения, науки и по делам молодежи КБР).— Дороги в селах КБР реконструируют. (ЗАПИСЬ: Р.Акопян, директор Управления дорожного хозяйства КБР).