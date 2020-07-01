Радио КБР 15.00 rus – 2020.07.01

— МЧС усилило поисковые работы в Эльбрусском районе.— Крупный пожар в Нальчике ликвидирован. (ЗАПИСЬ: А.Кагазежев, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по КБР).— Духовенство КБР поддержало всенародное голосование. (ЗАПИСЬ: А.Сижажев, заместитель председателя ДУМ КБР).— 10 тысяч рублей дополнительно выплатят семьям с детьми до 16 лет в этом месяце. (ЗАПИСЬ: М.Битоков, руководитель пресс-службы ГУ ОПФ РФ по КБР).