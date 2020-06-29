Радио КБР 15.00 rus – 2020.06.29
— Спасатели КБР круглосуточно контролируют селевую обстановку в горах республики. (ЗАПИСЬ: К.Беров, главный специалист по пропаганде и связям с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР).
— В КБР продолжается противоклещевые обработки территорий. (ЗАПИСЬ: И.Леонова, ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по КБР).
— Учебно-тренировочные сборы горнолыжников на Эльбрусе завершились.
— Сегодня в КБР вновь тестируют процедуру проведения ЕГЭ в условиях пандемии. (ЗАПИСЬ: А.Езаов, и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР).