Радио КБР 15.00 rus – 2020.06.29

— Спасатели КБР круглосуточно контролируют селевую обстановку в горах республики.(ЗАПИСЬ: К.Беров, главный специалист по пропаганде и связям с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР).— В КБР продолжается противоклещевые обработки территорий. (ЗАПИСЬ: И.Леонова, ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по КБР).— Учебно-тренировочные сборы горнолыжников на Эльбрусе завершились.— Сегодня в КБР вновь тестируют процедуру проведения ЕГЭ в условиях пандемии. (ЗАПИСЬ: А.Езаов, и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР).