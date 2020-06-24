Радио КБР 15.00 rus – 2020.06.24

— Скверы и парки КБР доступны для посещения с сегодняшнего дня.— Размер пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет увеличился. (ЗАПИСЬ: М.Махова, руководитель пресс-службы регионального отделения Фонда социального страхования РФ по КБР).— 10 тысяч рублей дополнительно получат семьи с детьми до 16 лет. (ЗАПИСЬ: М.Битоков, руководитель пресс-службы ГУ ОПФ РФ по КБР).— Аэропорт Нальчика возобновил работу в штатном режиме. (ЗАПИСЬ: И.Шомахов, пресс-секретарь международного аэропорта «Нальчик»).