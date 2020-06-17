Радио КБР 15.00 rus – 2020.06.17

— Центр «Антарес» откроет первую дистанционную смену.(ЗАПИСЬ: Т.Джаппуева, и.о.руководителя Республиканского Центра выявления и поддержки одаренных детей «Антарес»).— КБГУ поднялся в рейтинге лучших вузов России. (ЗАПИСЬ: Ю.Альтудов, ректор КБГУ)— В КБР ввод жилья за 5 месяцев этого года вырос на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.— Переменчивая погода в КБР сохранится в ближайшие трое суток. (ЗАПИСЬ: Е.Морозова, синоптик Центра КБР по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды).