Радио КБР 15.00 rus – 2020.06.01

— Оперштаб КБР поручил Минкульту информировать лиц, пребывающих в республику, о действующих ограничениях.(ЗАПИСЬ: М.Хацукова, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по КБР).— Сегодня Почта России запустила ежегодную акцию «Дерево добра». (ЗАПИСЬ: З.Вороков, член Союза фотохудожников России).— В КБР возрос риск нападения клещей. (ЗАПИСЬ: И.Леонова, ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по КБР)