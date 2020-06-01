Радио КБР 15.00 rus – 2020.06.01
— Оперштаб КБР поручил Минкульту информировать лиц, пребывающих в республику, о действующих ограничениях. (ЗАПИСЬ: М.Хацукова, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по КБР).
— Сегодня Почта России запустила ежегодную акцию «Дерево добра». (ЗАПИСЬ: З.Вороков, член Союза фотохудожников России).
— В КБР возрос риск нападения клещей. (ЗАПИСЬ: И.Леонова, ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по КБР)