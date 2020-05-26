Радио КБР 15.00 rus – 2020.05.26

— ЦИК России рассматривает применения электронного формата.(ЗАПИСЬ: М.Кривко, председатель Комитета Парламента КБР по общественной безопасности и противодействию коррупции).— В КБР продолжает действовать масочный режим. (ЗАПИСЬ: Л.Шомахова, помощник министра здравоохранения КБР).— Выпускники прошлых лет смогут сдать ЕГЭ в этом году на общих основаниях. (ЗАПИСЬ: О.Дышекова, заведующая сектором мониторинга качества образования и аттестации обучающихся Минпросвещения, науки и по делам молодежи КБР).